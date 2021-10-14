В Орле из-за течи в котельной без горячей воды остались около 1500 человек Фото: Архив "КП"

14 октября в Орле без горячей воды остались около 1500 человек, в том числе около 250 детей. Под отключение попали четыре жилые дома в Заводском районе.

По сообщениям пресс-службы администрации Орла, в 11:45 часов произошла течи сети на котельной дома №119а по Комсомольской улице. В настоящее время на месте работает аварийная бригада ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в составе семь человек и трех единиц техники.

- Без горячей воды остаются дом №8 по Холодной улице, дома №10 и 29 по улице Мопра и дом №4 в Шпагатном переулке. Ожидаемое время восстановления 18:00 часов 14 октября, - сообщает пресс-служба администрации Орла.