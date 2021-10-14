В Орловской области возбудили дело на брянца, пытавшего дать взятку полицейскому. Фото: регионального СУ СК России

В Орловской области возбудили уголовное дело на жителя Брянской. 38-летниц мужчина попытался дать взятку 50 тысяч рублей полицейскому и попался. Теперь расследованием займется региональный Следственный комитет.

По данным следствия, инцидент произошел 13 октября в Дмитровском районе. Брянец пытался откупиться от привлечения к административной ответственности. В это время он находился в служебном автомобиле ОМВД.

- Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.