Коронавирусом в Орловской области заразились за сутки 212 человек Фото: Архив "КП"

За сутки в Орловской области коронавирус выявили у 212 человек. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб. Регион продолжает бить рекорды по растущей заболеваемости, превысившей уже показатели 2020 года.

В настоящее время общее число заболевших за весь период пандемии составляет 48 653 человека. Из них 45 676 смогли справиться с коронавирусом и вернулись к прежней жизни. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 129 орловцев.

Смертельные случаи за минувшие сутки не зарегистрированы. Общее число умерших от коронавируса 1023 человека.