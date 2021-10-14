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Здоровье14 октября 2021 13:05

Коронавирусом в Орловской области заразились за сутки 212 человек

Регион продолжает бить рекорды по заболеваемости
Наталья Меркулова
Наталья Меркулова
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Коронавирусом в Орловской области заразились за сутки 212 человек

Коронавирусом в Орловской области заразились за сутки 212 человек

Фото: Архив "КП"

За сутки в Орловской области коронавирус выявили у 212 человек. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб. Регион продолжает бить рекорды по растущей заболеваемости, превысившей уже показатели 2020 года.

В настоящее время общее число заболевших за весь период пандемии составляет 48 653 человека. Из них 45 676 смогли справиться с коронавирусом и вернулись к прежней жизни. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 129 орловцев.

Смертельные случаи за минувшие сутки не зарегистрированы. Общее число умерших от коронавируса 1023 человека.