Дачные автобусы в Орле перестанут ходить с 25 октября Фото: Архив "КП"

С 25 октября в Орле перестанут ходить дачные автобусы. Свои последние рейсы они сделают в воскресенье 24 октября и начнут работать теперь только весной. Об этом сообщает администрация города.

Последними выйдут в рейс автобусы №61, №65 и №20Д.

Напомним, дачный сезон в этом году начался 24 апреля. В это период работали три дачных маршрута: Это № 20Д "Улица Комсонавтов - Карачевские дачи", №61 - "1-я Посадская - озеро Светлая жизнь", а также №65 "1-я Посадская - дачи поселка Гать". Вместимость каждого автобуса составляла не меньше 35 мест.