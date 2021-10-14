Вакцинироваться от ковид 14 октября в Орле можно в двух районах Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и мобильных пунктах вакцинации. Предварительная запись при этом не требуется. 14 октября мобильные пункты будут работать в двух районах - в Советском и Заводском.

По информации Правительства Орловской области, прием желающих вакцинироваться будет вестись как обычно - с 12.00 до 19.00 часов. Разместятся ФАПы около торгового центра «Водолей» на улице Тургенева и в здании автовокзала на втором этаже.

- Обращаем внимание, для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.