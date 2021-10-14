В Орле Ивану Залогину предъявлено обвинение в превышении полномочий

Ивану Залогину предъявлено обвинение в превышении полномочий Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Бывшему руководителю Департамента здравоохранения Ивану Залогину предъявлено обвинение по двум статья уголовного кодекса - превышение должностных полномочий и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Уже несколько месяцев он находится под домашним арестом, ведется следствие, но вины своей Залогин так и не признал.

По информации регионального Следственного комитета, по версии следствия чиновник использовал свое служебное положение и осенью 2020 воспрепятствовал открытию в Орле отделения ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга». Для этого он дал поручение своему подчиненному указание провести ряд проверок и по их итогам отказал организации в переоформлении лицензии.

- При повторном обращении представителей общества в Департамент здравоохранения, обвиняемым в переоформлении лицензии также было отказано, хотя законные основания для этого отсутствовали. Таким образом, действия руководителя и его подчиненного повлекли существенное нарушение прав и законных интересов организации и граждан, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области.

Расследование уголовного дела в отношении Залогина продолжается, выполняются следственные действия. Дело в отношении его подчиненного уже направлено в суд для рассмотрения по существу.