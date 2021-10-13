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Происшествия13 октября 2021 17:30

У жителя Орловкой области нашли свыше 34-х граммов конопли

Мужчина уверяет, что использовал наркотическое средство для личных нужд
Алексей СЕРГУНИН
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В отдел уголовного розыска МО МВД России «Ливенский» поступила информация о том, что у жителя Ливен 1984 года рождения хранятся наркотики. Во время обыска гаража, которым пользуется подозреваемый, полицейские обнаружили бумажный сверток с высушенной растительной массой, которая была изъята и направлена на исследование.

- Выяснилось, что это части наркосодержащего растения конопля массой 34,2 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Как пояснил мужчина, наркотическое средство он собрал неподалеку и хранил для личных нужд. Теперь в соответствии с частью 1 статьи 228 УК РФ подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.