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Общество13 октября 2021 16:34

В Орле определились самые быстрые спасатели ЦФО

Победу праздновали гости из Подмосковья
Алексей СЕРГУНИН
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Фото с сайта ГУ МЧС России по Орловской области

Фото с сайта ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне в Орле состоялись соревнования по легкой атлетике среди ГУ МЧС России по субъектам РФ Центрального федерального округа.

18 команд состязались в двух видах беговой программы: женщины преодолевали дистанцию в один километр, мужчины (в четырех возрастных группах) бежали три километра.

Спортсмены из «чрезвычайного» ведомства показали высокий уровень физической подготовки и упорную борьбу за победу.

По результатам забегов всех групп определились победители и призеры в командном зачете. Самыми быстрыми стали сотрудники ГУ МЧС России по Московской области. Второе место у их коллег из Ивановской области. Замкнули тройку москвичи.