Орловчанин выиграл первенство России по кроссу

Фото с сайта rusathletics.info

В Оренбурге состоялось первенство России по кроссу. Среди юниоров до 23 лет на дистанции восемь километров победу праздновал орловчанин Тимофей Голоктионов. Воспитанник Николая Петрова выиграл забег с результатом 26 минут 48 секунд, выполнив норматив мастера спорта России.

Три секунды уступил победителю Антон Чипизубов из Забайкальского края - 26:51. Замкнул призовую тройку Дмитрий Королев из Кемеровской области - 26:58.

Для Тимофея это уже не первая победа на российских соревнованиях. В 2019-м году в Калуге он выиграл турнир на дистанции пять тысяч метров.