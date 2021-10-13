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Общество13 октября 2021 13:52

В Орле пройдет уборка Набережной Дубровинского и левого берега Орлика

Город присоединится к Всероссийской акции «Вода России» во время субботника
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орел присоединится к Всероссийской акции «Вода России»

Орел присоединится к Всероссийской акции «Вода России»

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

16 октября в Орле пройдет уборка Набережной Дубровинского и левого берега Орлика. Во время осеннего субботника город присоединится к Всероссийской акции «Вода России».

Как сообщает администрация Орла, Всероссийская акция по очистке от мусора берегов – это часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Проводится она с 2014 года и за это время в ней приняли участие 6,6 миллиона человек из 85 регионов.

- Орел станет участником акции «Вода России» впервые, - сообщает пресс-служба администрации Орла.