Осужденные орловской колонии принимают участие в конкурсе «Детектив Достоевского»

В ИК-5 в Нарышкино осужденные приобщились к литературному творчеству Фото: Архив "КП"

В Орловской области в исправительной колонии №5 в Нарышкино осужденные приобщились к литературному творчеству. Двое отбывающих наказание решили принять участие в конкурсе остросюжетного рассказа «Детектив Достоевского».

По информации пресс-службы УФСИН России по Орловской области, мужчины написали рассказ под названием «Изнанка узора» и теперь претендуют на победу в конкурсе, проводимом издательством «Российская газета» и сайтом ГодЛитературы.РФ.

- Голосование за лучшие рассказы пройдет до 1 ноября. Затем будут определены победители и их произведения войдут на безвозмездной основе в антологии победителей конкурса, выпускаемой ЛитРес: Самиздат, - сообщает пресс-служба ведомства.