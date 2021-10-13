Коронавирусом в Орловской области заболели 209 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области коронавирус выявлен у еще 209 человек. Это новый рекорд по заболеваемости, которая продолжает расти. Такие данные на 13 октября 2021 огласил федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе инфицированными коронавирусом оказались 48 441 орловец. Справиться с заболеванием смогли 45 547 человек. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 153 человека.

Новых смертельных случаев не зарегистрировано. Однако пандемия уже унесла жизни 1023 человек.