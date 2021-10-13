Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 11:56

Орловец оставил владельца «Форда» без двух колес

30-летний мужчина скрутил их с иномарки и установил на свою машину
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Орловец оставил владельца «Форда» без двух колес

Орловец оставил владельца «Форда» без двух колес

Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла в поле зрения полиции попался 30-летний мужчина. Его подозревают в краже двух колес с «Форда Фокуса» на улице Родзевича-Белевича. Оперативники обнаружили их установленными на его личной машине.

По информации УМВД России по Орловской области, мужчина орудовал ночью. Он скрутил колеса с припаркованной возле многоэтажки иномарки и затем установил на свое авто.

- По словам потерпевшего, сумма причиненного ущерба ему составила порядка 12 тысяч рублей. В настоящее время похищенные колеса изъяты. Фигуранту уголовное дела по статье «Кража» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.