Орловец оставил владельца «Форда» без двух колес Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла в поле зрения полиции попался 30-летний мужчина. Его подозревают в краже двух колес с «Форда Фокуса» на улице Родзевича-Белевича. Оперативники обнаружили их установленными на его личной машине.

По информации УМВД России по Орловской области, мужчина орудовал ночью. Он скрутил колеса с припаркованной возле многоэтажки иномарки и затем установил на свое авто.

- По словам потерпевшего, сумма причиненного ущерба ему составила порядка 12 тысяч рублей. В настоящее время похищенные колеса изъяты. Фигуранту уголовное дела по статье «Кража» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.