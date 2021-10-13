Орловские спасатели вытащили из колодца козла Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

12 октября в деревне Разбегаевка Знаменского района проходила настоящая спасательная операция. Помощь понадобилась животному местного жителя. Его козел свалился в колодец, глубиной 20 метров.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, инцидент произошел в половине четвертого часа дня. Сначала хозяин козла попытался достать перепуганное животное самостоятельно, но ничего не получилось. Тогда он обратился в чрезвычайное ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники 22 пожарно-спасательной части Знаменского района. Сначала они откачали из колодца воду с помощью мотопомпы, чтобы животное не утонуло. Затем в колодец на спасательной веревке пустился командир отделения ПСЧ-22 Николай Пучков.

- С помощью багра ему далось подцепить животное за ошейник. Оставшиеся наверху коллеги Николая подняли его и животное на поверхность, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.