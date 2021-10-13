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Здоровье13 октября 2021 9:16

Вакцинироваться от ковид в Орле 13 октября можно в трех районах

Медики будут вести прием с 9.00 до 15.00 и с 12.00 до 19.00 часов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Вакцинироваться от ковид в Орле 13 октября можно в трех районах

Вакцинироваться от ковид в Орле 13 октября можно в трех районах

Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса всех желающих. 13 октября пункты вакцинации будут работать в трех районах города - Советском, Железнодорожном и Заводском.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, с 9.00 до 15.00 часов прием врачей будет вестись на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина.

Чуть позже, в 12 часов, заработают мобильные прививочные пункты около торгового центра «Европа» на Московской улице и на первом этаже ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе.

- Напоминаем, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.