Подрядчик, ремонтировавший Октябрьскую, пожаловался на мэра Орла Фото: Архив "КП"

Ремонт дорог в Орле может обернуться очередным скандалом. 5 октября подрядчик, ремонтировавший Октябрьскую улицу (не прошла приемку), пожаловался на мэра Юрия Парахина в прокуратуру. Директор фирмы ООО «ГазРесурс» сообщил, что глава города нарушает его предпринимательские права.

По информации прокуратуры Орловской области, подрядчик заявил, что для своевременной приемки и оплаты заключенных контрактов Юрий Парахин поставил условие - перечислить деньги под видом спонсорской помощи в адрес конкретных организаций.

- Установлено, что в июне и июле 2021 года подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых в ходе данной проверки изъята из помещения администрации города, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.

В настоящее время доследственную проверку проводит и региональный Следственный России.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.