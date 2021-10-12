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Общество12 октября 2021 12:44

В Орловскую область приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

С ним ждут в гости глав трех федеральных министерств
Олег КУЗНЕЦОВ
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Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 13 октября, в Орловскую область с рабочим визитом приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. Ожидают, что компанию ему составят три видные фигуры правительства. А именно, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Орловские чиновники, по данным ряда источников, планируют показать высоким гостям местные заводы. А также им, вероятно, предстоит попробовать договориться о финансировании завершения строительства Многопрофильного медицинского центра на Бульваре Победы. Его начали возводить уже более десяти лет назад, и все никак не могут сдать.