В Орловскую область приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 13 октября, в Орловскую область с рабочим визитом приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. Ожидают, что компанию ему составят три видные фигуры правительства. А именно, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Орловские чиновники, по данным ряда источников, планируют показать высоким гостям местные заводы. А также им, вероятно, предстоит попробовать договориться о финансировании завершения строительства Многопрофильного медицинского центра на Бульваре Победы. Его начали возводить уже более десяти лет назад, и все никак не могут сдать.