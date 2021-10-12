В Орловской области – новый рекорд по заразившимся коронавирусом

Больных ковидом в Орловской области с каждым днем все больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Орловской области ситуация с коронавирусом ухудшается. Это стало понятно после опубликованных федеральным штабом по борьбе с COVID-19 данных по суточной заболеваемости.

По сведениям на утро вторника, 12 октября, заразились ковидом еще 202 жителя Орловской области. И это новый печальный рекорд. Сутки назад заболевших было меньше – 194. Это был прежний рекорд. Всего же за время пандемии заразились коронавирусом 48 232 жителя Орловской области. По этому показателю в России наш регион занимает 48 место. Тот случай, когда чем дальше от первой десятки, тем лучше

В то же время выздоровели всего 164 человека (сутки назад было чуть больше – 167). В России это 38 показатель среди всех регионов. Всего ковид победили уже 45 394 жителя Орловской области.