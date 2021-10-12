В Орловской области «Рено» опрокинулся в кювет, пострадал пассажир. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

11 октября в Глазуновском районе на автодороге «Глазуновка - Степная» произошла авария. «Рено» опрокинулся в кювет, пострадал пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ДТП случилось полдевятого часа. 21-летний водитель не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

- В результате аварии 39-летний пассажир получил травмы. Отпущен, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых одно с пострадавшим. Один человек получил травмы.