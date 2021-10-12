Орловские СМИ сообщили о визите Патриарха Кирилла 17 октября

СМИ сообщили о визите Патриарха Кирилла в Орел 17 октября. Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В орловских средствах массовой информацией появилась информация о визите в облцентр Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Со ссылкой на собственные источники сетевые издания «ОрелТаймс» и «Орловские новости» называют дату – 17 октября (воскресенье).

Однако в пресс-службе Орловской митрополии подобной информацией пока не располагают.

Напомним, в последний раз Патриарх Кирилл бывал в Орле 28 июля 2016 года, в День крещения Руси. Тогда он возглавил Божественную литургию, которая состоялась в Богоявленском соборе и собрала в храме и на его площади несколько тысяч человек.