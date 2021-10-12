Вакцинироваться в Орле 12 октября можно будет в двух районах

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. 12 октября сделать прививку можно будет не только в поликлиниках, но и мобильных прививочных пунктах. Они разместятся в двух районах.

По информации Правительства Орловской области, прививочный кабинет будет работать на втором 2 этаже здания автовокзала (Заводской район). Также мобильный ФАП будет ждать желающих вакцинироваться возле торгового центра «Водолей» на улице Тургенева.

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12.00 до 19.00 часов.

- Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.