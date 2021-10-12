Орловчанке, едва не зарезавшей знакомого, дали два с половиной года колонии Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес приговор жительницы Болховского района. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, с которым у нее произошел конфликт. На мужчину она набросилась с ножом.

По информации прокуратуры Орловской области, инцидент произошел в декабре 2020 года. Во время ссоры женщина схватила хозяйственный нож и вонзила его в живот своего знакомого. Мужчина остался жив.

- Орловчанка признана виновной в совершении преступления по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ей назначено лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.