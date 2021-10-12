Орловец до смерти забил пожилого родственника подлокотником от кресла. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле перед судом предстанет 39-летний мужчина. Ему инкриминируют убийство своего пожилого родственника и угрозу расправиться со своей знакомой. Обвинительное заключение уже утверждено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации Следственного комитета РФ по Орловской области, в сентябре 2021 года мужчина устроил вместе с родственником застолье в частном доме на улице Тимирязева в Заводском районе. Однако вскоре между ними разгорелась ссора. Орловец схватил деревянный подлокотник от кресла и до смерти забил пожилого мужчину, нанеся ему не менее 28 ударов.

Ранее, еще в июле, орловец угрожал своей знакомой убийством. С ней он также поссорился во время распития алкоголя в гараже на Тимирязева. 48-летней женщине он обещал пустить в ход нож, а потом спрятать ее тело в подвале. Угрозу она восприняла в серьез и вовремя убежала из гаража.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.