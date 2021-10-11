В Орле 24 октября пройдет дополнительный кастинг конкурса "Мисс Орел 2021"

Объявлен дополнительный кастинг на конкурс "Мисс Орел 2021"

В Орле состоится дополнительный кастинг конкурса красоты и таланта "Мисс Орел 2021". Организаторы приглашают девушек в возрасте 14-24 лет.

Первый кастинг прошел в минувшие выходные, юные орловские красавицы попытали свои силы,чтобы в дальнейшем побороться за звание самой привлекательной девушки региона.

- Многие девушки не смогли принять участие в кастинге, поэтому по их просьбам мы организовали дополнительный отбор, - поделилась с "Комсомолкой" Оксана Оздемир, организатор конкурса "Мисс Орел 2021".

Поучаствовать в кастинге могут девушки указанного выше возраста ростом от 170 см. Нужно надеть подчеркивающую фигуру одежду и каблуки.

Кастинг состоится 24 октября в 16.00 на площадке фитнес - клуба "Система комплекс".Ул. Тургенева, 42, 3 этаж.