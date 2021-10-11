Комиссия не приняла ремонт Октябрьской улицы в Орле. Фото: пресс-служба администрации города

11 октября в Орле прошла приемка ремонта Октябрьской улицы, сдачу которой задержали на два месяца. Приемочная комиссия осталась не довольно итогом выполненных работ и подрядчику предстоит продолжить устранять замечания.

По информации администрации Орла, в осмотре дороги и тротуаров на Октябрьской улице принимали участие инвалиды-колясочники. Екатерина Ларина и Роман Дубинкин, участники общественного движения «Особенные люди Орловской области», устроили тест-драйв обновленной территории.

Однако ремонт новый, а проблемы старые: нет съездов для колясок, уровень люков и ливневок на дороге, разрушенные пешеходные дорожки и межквартальные проезды и отсутствующая планировка грунта.

- В целом, на Октябрьской улице уложен весь объем плитки — это 24,4 тысяч квадратных метров. Из общего объема асфальта в 40 тысяч квадратных метров уложено 98%. То, что было предусмотрено проектом, но оказалось не выполнено или выполнено, но некачественно, мы заставим подрядчика переделывать, - сообщил в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.