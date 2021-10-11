В тройном ДТП на трассе «Орел-Тамбов» пострадала девушка-водитель «Шевроле»

На 94 километре трассы «Орел-Тамбов» произошло тройное ДТП. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

9 октября на 94 километре трассы «Орел-Тамбов» произошло тройное ДТП. На дороге не разминулись две легковушки и один грузовик. В итоге пострадала девушка-водитель одной из машин.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, авария случилась в 10 часов утра. 41-летний водитель «Мерседеса Бенц» ехал в сторону Ливен. На 94 километре он «догнал» «Шевроле Авео». От неожиданного удара «Шевроле» занесло в сторону, где машина врезалась в грузовик с прицепом.

- В результате ДТП 28-летняя водитель автомобиля «Шевроле Авео» получила телесные повреждения, отпущена, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Пять человек получили травмы, один погиб.