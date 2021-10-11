Орловцы подали 15000 заявлений на ежемесячные пособия на детей

Орловцы подали за три месяца, с 1 июля по 1 октября, 15000 заявлений на ежемесячные пособия на детей. Речь идет о пособиях пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов и женщинам, вставшим на учет по беременности на ранних стадиях.

По информации отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области, на 1 октября 2021 года принято 5569 решений о назначении пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет и 550 назначений пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

Специалисты ПФР поясняют, в каких случаях происходит отказ в назначении данных пособий. Во-первых, наличие у заявителя и членов его семьи дохода, выше прожиточного минимума (10 722 рубля на одного члена семьи), Во-вторых, отсутствие официального дохода и наличие недостоверных или неполных данных.

- Также причиной отказала может стать наличие двух и более квартир на заявителя и членов его семьи, суммарная площадь которых больше 24 квадратных метров в расчете на одного человека. Кроме того, наличие зарегистрированных на заявителя и членов его семьи двух и более машин (за исключением многодетных семей), - сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области.