Семь дорог отремонтируют в Орле за 350 миллионов рублей в 2022 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле готовятся к ремонту дорог в 2022 году. В планах привести в порядок семь улиц - в Зареченском микрорайоне (три улицы), Советском (две) и Северном (две) районах. На это будет выделено почти 350 миллиона рублей.

11 октября на совещании в областной администрации заместитель мэра Орла Алексей Степанов сообщил, что в списке попадающих под ремонт значатся улица Максима Горького (ориентировочная стоимость - 98,4 миллиона рублей) Ломоносова (35,2 миллиона рублей), Алроса (20,7 миллиона рублей), Зеленина (36,3 миллиона рублей), бульвар Молодежи (32,2 миллиона рублей), Бурова (81,8 миллиона рублей) и Космонавтов (43,7 миллиона рублей).

Причем по ремонту улицы Ломоносова уже прошли торги. Подрядчиком выбран ООО «Газресурс», та самая фирма, которая ремонтировала Октябрьскую улицу и задержала срок сдачи на два месяца.

- Конкурентные процедуры также ведутся по улице Максима Горького. По улицам Космонавтов и Бурова вносятся изменения в сметную документацию, - сообщает пресс-служба администрации Орла.