Орловец отпраздновал день рождения в компании двух дам и остался без телефона

Орловчанка созналась, что взяла телефон, когда к ней нагрянули полицейские Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла празднование дня рождения в компании двух женщин закончилось для мужчины кражей телефона. Однако заметил он это только утром.

По информации регионального УМВД России, орловец обратился в полицию после того, как хозяйка квартиры на Раздольной, где проходила застолье, стала отпираться, что это она забрала телефон. При этом мужчина признался, что помнит, как та взяла смартфон прямо из его рук и ушла в другую комнату, когда он собирался уходить домой.

Когда к 33-летней даме нагрянули сотрудники полиции, она призналась, что телефон у нее и вернула похищенный гаджет.

- Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 19 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.