Под Орлом при столкновении двух машин пострадал рабочий, наносивший разметку

При столкновении двух машин пострадал рабочий, наносивший на дороге разметку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

9 октября на 346 километре трассы М-2 «Крым» в ДТП случайно пострадал рабочий, наносивший разметку на дорогу. 33-летний мужчина госпитализирован в Областную клиническую больницу.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, авария случилась в 12:20 часов дня. 21-летний водитель автомобиля «ГАЗ» ехал в направлении Москвы. В какой-то момент он врезается в «Мицубиси» и затем наезжает на дорожного рабочего.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован ООКБ, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Пять человек получили травмы, один погиб.