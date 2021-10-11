Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2021 13:37

Под Орлом при столкновении двух машин пострадал рабочий, наносивший разметку

33-летний мужчина госпитализирован
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
При столкновении двух машин пострадал рабочий, наносивший на дороге разметку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

При столкновении двух машин пострадал рабочий, наносивший на дороге разметку. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

9 октября на 346 километре трассы М-2 «Крым» в ДТП случайно пострадал рабочий, наносивший разметку на дорогу. 33-летний мужчина госпитализирован в Областную клиническую больницу.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, авария случилась в 12:20 часов дня. 21-летний водитель автомобиля «ГАЗ» ехал в направлении Москвы. В какой-то момент он врезается в «Мицубиси» и затем наезжает на дорожного рабочего.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован ООКБ, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Пять человек получили травмы, один погиб.