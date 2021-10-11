Три района Орловской области стали лидерами по намолоту зерновых Фото: Архив "КП"

В Орловской области подвели итоги кампании по уборке зерновых культур. Всего в этом году регион получил более 3,1 миллиона тонн зерна. Лидерами стали три района - Ливенский, Покровский и Свердловский.

Такую информацию 11 октября озвучила на заседании Правительства Орловской области и.о. руководителя регионального Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.

- По состоянию на сегодняшнее утро зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади более 783 тысяч гектара, что составляет 88% от плана. Урожайность - более 40 центнеров с гектара, - сообщила Евгения Суровцева.

В регионе полностью убраны ячмень, овес, пшеница яровая, горох и рапса. Продолжается уборка гречихи (уже убрано 80%), сои (убрано 50%), сахарной свеклы, картофеля.

Хозяйства Урицкого, Троснянского, Колпнянского, Корсаковского, Верховского и Краснозоренского завершили сев озимовых зерновых для урожая 2022 года.