Коронавирусом в Орловской области заразились 194 человека, двое умерли

Орловская область перешагнула порог в 48 тысяч заболевших Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба 11 октября 2021, за сутки ковид подтвердился у 194 жителей региона.

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За весь период пандемии это рекордные показатели. Орловская область перешла порог в 48 тысяч заболевших. Общее число заразившихся составило 48030, из них 45 230 смогли вылечиться.

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Накануне из больниц выписались 167 орловцев.

Пополняется статистика смертности. Оперштаб сообщил о еще двух летальных исходах. Пандемия унесла жизни уже 1023 жителей Орловской области.