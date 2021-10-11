Под Орлом тело пропавшей 36-летней женщины нашли в реке. Фото: Архив "КП" Фото: Наталья Меркулова

10 октября поселке Зеленый Шум в реке Мезенка нашли тело 36-летней женщины. Она значилась пропавшей с 9 октября, в сосцетях были размещены ориентировки.

По информации поисковой организации «Лиза Алерт», женщина ушла из дома в поселке Зеленый Шум в неизвестном направлении. Ее тело обнаружили утром в воскресенье.

- Сообщение о том, что в реке утонула женщина поступило от сотрудников полиции в 10:20 часов утра. В 13.55 сотрудниками поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы тело женщины было извлечено из воды, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.