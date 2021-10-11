В Орловской области на «Приору» по время ДТП упал столб, погиб пассажир

В Орловском районе на «Приору» во время ДТП упал столб, погиб пассажир. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Ночью 10 октября в деревне Болотово Орловского района произошло смертельное ДТП. «Лада Приора» вылетела с дороги, врезалась в столб, после чего световая опора расплющила машину на две части.

По информации Госавтоинспекции по Орловской области, трагедия произошло в половине первого часа ночи на 16 километре автодороги «Орел-Знаменское». 40-летний водитель легковушки направлялся в сторону поселка Знаменское. В какой-то момент машину занесло.

На месте аварии работали спасатели МЧС, полиция, медики.

В результате ДТП пассажир «Приоры» скончался на месте. Водитель получил травмы и госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

В настоящее время устанавливается личность погибшего и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Всего за прошедшие выходные на территории региона зарегистрировано 24 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Пять человек получили травмы, один погиб.