В Орле возле часовни в парке Победы высадят аллею из 40 лип

В парке Победы в Орле появится еще одна липовая аллея Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 16 октября в обновленном парке Победы появится новая аллея из 40 лип. Деревья высадят возле часовни-памятника жертвам Великой Отечественной войны в рамках акции «Мемориальные деревья России».

По информации администрации Орла, саженцы предоставит МУП «Зеленстрой». Событие состоится во время общегородского субботника в 10.00.

Отметим, во время весеннего субботника в 2021 году в парке Победы (еще до открытия после реконструкции) появилась первая липовая аллея «Сад Памяти». Тогда было также высажено 40 деревьев.