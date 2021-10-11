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Общество11 октября 2021 10:25

В Орле возле часовни в парке Победы высадят аллею из 40 лип

Мероприятие состоится в рамках акции «Мемориальные деревья России»
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В парке Победы в Орле появится еще одна липовая аллея

В парке Победы в Орле появится еще одна липовая аллея

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 16 октября в обновленном парке Победы появится новая аллея из 40 лип. Деревья высадят возле часовни-памятника жертвам Великой Отечественной войны в рамках акции «Мемориальные деревья России».

По информации администрации Орла, саженцы предоставит МУП «Зеленстрой». Событие состоится во время общегородского субботника в 10.00.

Отметим, во время весеннего субботника в 2021 году в парке Победы (еще до открытия после реконструкции) появилась первая липовая аллея «Сад Памяти». Тогда было также высажено 40 деревьев.