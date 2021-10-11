СОБР Росгвардии в Орловской области отметил 29-летие подразделения

СОБР Росгвардии в Орловской области отметил 29-летие спецподразделения. Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

8 октября, в день образования СОБР Росгвардии, в орловском Управлении ведомства прошло торжественное собрание. Сотрудников специальных отрядов быстрого реагирования поздравили с 29-тием образования спецподразделения и отметили самых заслуженных.

По информации Управления Росгвардии по Орловской области, отличившимся в служебной деятельности росгвардейцам вручили подарки, почетные грамоты и благодарности.

В торжественном мероприятии принимали участие замначальника тероргана Росгвардии полковник Андрей Раевский и командир СОБР полковник Сергей Сорокин.

- В Орловской области на протяжении прошедших лет сотрудники спецподразделения эффективно противостоят организованной преступности, защищают интересы и безопасность мирного населения, - подчеркнул Сергей Сорокин.

СПРАВОЧНО

Первые отряды СОБР для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были созданы 1992 году по Указу Президента Российской Федерации.

С 2016 года специальные отряды быстрого реагирования включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.