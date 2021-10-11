Строительство школы на Зеленина в Орле будет продолжаться и зимой

8 октября в Орле рабочая группа «Губернаторского контроля» провела инспекцию состояния стройки на улице Зеленина в Зареченском микрорайоне. После приостановления работ на несколько месяцев, здесь продолжают наращивать темпы.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, сейчас на объекте трудятся 65 человек, но их количество планируется увеличить до 80. Кроме того, чтобы успеть в срок работы будут продолжаться и в зимнее время.

- В настоящее время на объекте выполнено устройство колон, заливаются железо-бетонные стены, устанавливаются опалубка, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Напомним, школа на Зеленина будет самой большой в области (рассчитана на 1125 мест). На ее строительство выделено более одного миллиарда рублей. Завершить строительство должны в ноябре 2022 года.