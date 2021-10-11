В Орле инспекторы ГИБДД устроили рейд по переполненным маршруткам. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орле прошел по перевозке пассажиров в маршрутках. Сотрудники ГИБДД проверяли переполненные автобусы. На четырех водителей составили протоколы по статье 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей).

По информации Госавтоинспекции по Орловской области, основная причина ДТП с участием автобусов - грубые нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее распространенным из них является это перевозка пассажиров сверх норм вместимости, предусмотренных заводом-изготовителем.

- Главная цель мероприятия – обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием автобусов, а также выявление и пресечение фактов нарушений ПДД, - сообщает региональная Госавтоинспекция.