На новой неделе в Орле ожидается дождливая погода

Прогноз погоды в Орле на 11-15 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области на грядущей неделе насчет меняться погода. Солнечная осенняя погода уступит место пасмурной и дождливой. Публикуем прогноз на 11-15 октября.

Как сообщает Росгидрометцентра, в понедельник, 11 октября, ожидается облачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +12 градусов тепла, ночью -2 градуса. Ветер юго-восточный 2 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Во вторник, 12 октября, вновь облачно и без осадков. Днем столбики термометров по-прежнему покажут +12 градуса, ночью +1. Ветер юго-восточный 3 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В среду, 13 октября, начнутся дожди. Ожидается пасмурная погода. Днем +12 градусов, ночью +6 градусов. Ветер северо-восточный 1 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В четверг, 14 октября, кратковременный дождь продолжится. Облачно, днем +10 градусов, ночью +8 градусов. Ветер северный 4 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В пятницу, 15 октября, столбики термометров покажут +9 градусов днем и +4 ночью. Вновь дождь и облачность. Юго-западный ветер 5 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.