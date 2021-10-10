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Здоровье10 октября 2021 10:28

Вакцинация от ковид в Орле 10 октября пройдет в Железнодорожном районе

Медики мобильного прививочного пункта будут работать с 9.00 до 16.00 часов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Вакцинация от ковид в Орле 10 октября

Вакцинация от ковид в Орле 10 октября

Фото: Архив "КП"

В Орле мобильные пункты вакцинации от коронавируса продолжают работу. 10 октября прививочный кабинет на базе ФАПа разместится в Железнодорожном районе города.

Медики будут работать около торгового центра «Европа» на Московской улице с 9.00 до 16.00 часов.

- Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, в воскресенье можно также вакцинироваться и от гриппа. Мобильный прививочный пункт будет работать 10 октября с 9.00 до 16.00 часов возле ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе.

Однако есть ограничение – между прививками должно пройти не меньше месяца.