Вакцинация от ковид в Орле 10 октября пройдет в Железнодорожном районе

Вакцинация от ковид в Орле 10 октября Фото: Архив "КП"

В Орле мобильные пункты вакцинации от коронавируса продолжают работу. 10 октября прививочный кабинет на базе ФАПа разместится в Железнодорожном районе города.

Медики будут работать около торгового центра «Европа» на Московской улице с 9.00 до 16.00 часов.

- Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.

Напомним, в воскресенье можно также вакцинироваться и от гриппа. Мобильный прививочный пункт будет работать 10 октября с 9.00 до 16.00 часов возле ТЦ «Европа» на Карачевском шоссе.

Однако есть ограничение – между прививками должно пройти не меньше месяца.