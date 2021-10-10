В Орле девушка попалась на краже и продаже смартфона за 29 тысяч рублей

Теперь оперативники устанавливают местонахождение телефона Фото: Архив "КП"

В Орле отдых в ночном развлекательном заведении закончился для одной жительницы города потерей дорогого сматрфона, а для другой – уголовным делом. Инцидент произошел в Заводском районе.

По информации УМВД России по Орловской области, телефон за 29 тысяч рублей у 48-летней женщины похитили, когда та оставила его без присмотра на диванчике. Ситуацией воспользовалась 25-летняя девушка. Убедившись, что ее никто не видит, она забрала смартфон и вскоре продала.

Теперь оперативники устанавливают местонахождение телефона.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой по данному делу проходит 25-летняя безработная жительница города. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.