Орловцам предложили высказаться о качестве ремонта Октябрьской Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле готовят к сдаче ремонт Октябрьской улицы. Произойти это должно было еще два месяца назад, но по ряду причин сроки были сорваны. И вот на грядущей неделе работы подходят к концу и орловцы могут оценить качество ремонта.

О том, что подрядчик готов предъявить к сдаче Октябрьскую улицу в ближайшее время сообщил мэр Орла Юрий Парахин. Он и предложил жителям города высказать свое мнение о качестве ремонта.

- Я однозначно приму участие в приемке, прошу присоединиться и вас. В личных сообщениях напишите, какие замечания по качеству у вас возникали в процессе производства работ либо до сих пор есть, даже когда работы подходят к завершению. Все их мы обсудим с подрядчиком и будем исправлять, - написал на своей странице в соцсетях мэр Орла.

Отметим, первоначальный срок сдачи ремонта – конец июля. За сорванные сроки подрядчик ООО «Газресурс» заплати уже более 670 тысяч рублей.