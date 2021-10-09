В Орловской области будут судить владельца бани, в которой погиб посетитель Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстанет 56-летний владелец бани в Улицком районе. Летом 2021 года от удара током там погиб один из посетителей. Теперь хозяину строения придется ответить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

По информации Следственного комитета РФ по Орловской области, мужчина установил электроводонагреватель в душевой комнате без защитного заземления. При этом он сдавал баню в аренду.

Трагедия произошла 2 июля. От удара тока погиб 25-летний посетитель. Он полученного разряда он скончался на месте.

- Следователем выполнен необходимый объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.