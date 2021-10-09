В Орловской области школы не будут переводить на дистанционку до конца четверти

Орловские школьники и студенты продолжат учиться в штатном режиме Фото: Архив "КП"

В Орловской области школы, колледжи, техникумы и вузы не будут переводить на дистанционку. Школьники и студенты продолжат учиться в штатном очном режиме.

По информации озвученной и.о. руководителя областного Департамента образования Владимиром Агибаловым 8 октября на заседании оперштаба в Орле, сейчас в регионе на полном карантине по ковид и гриппу только одна школа Краснозоренском районе. Также на карантине по ковид 24 класса в 18 школах.

В средне-профессиональных образовательных учреждениях карантин по ковид введен в четырех группах в двух организациях. В пяти детсадах закрыты пять групп (121 человек).

- Мы сохраняем штатное функционирование образовательных организаций. Целесообразно сохранить такой режим работы до окончания 1 четверти, то есть до 30-31 октября, - пояснил Владимир Агибалов.