Кастинг на конкурс "Мисс Орел-2021" состоится 10 октября

В Орле состоится кастинг конкурса "Мисс Орел-2021" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле состоится кастинг конкурса "Мисс Орел-2021". Проверить свои силы организаторы приглашают девушек в возрасте от 14 до 24 лет.

Состоится кастинг главного в регионе конкурса красоты и таланта 10 октября. Приглашаются девушки возрастом от 14 до 24 лет, ростом от 170 см. Одежда должна подчеркивать фигуру, желательны туфли на каблуках.

- Когда и в каком формате пройдет сам конкурса пока что не решено, многое будет зависеть от ограничений по коронавирусу, - сообщила "Комсомолке" Оксана Оздемир, организатор конкурса "Мисс Орел-2021".

Конкурс "Мисс Орел" для девушек может стать билетом на главный конкурс красоты страны "Мисс Россия". У победительницы будут все шансы побороться за звание не только самой красивой девушки региона, но и целой страны.

КОГДА? ГДЕ?

10 октября, 15.00

Фитнесклуб "Система комплекс", ул.Тургенева, 42, 3 этаж

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