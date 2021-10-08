Кастинг на конкурс "Мисс Орел-2021" состоится 10 октября

В Орле состоится кастинг конкурса "Мисс Орел-2021"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орле состоится кастинг конкурса "Мисс Орел-2021". Проверить свои силы организаторы приглашают девушек в возрасте от 14 до 24 лет.
Состоится кастинг главного в регионе конкурса красоты и таланта 10 октября. Приглашаются девушки возрастом от 14 до 24 лет, ростом от 170 см. Одежда должна подчеркивать фигуру, желательны туфли на каблуках.
- Когда и в каком формате пройдет сам конкурса пока что не решено, многое будет зависеть от ограничений по коронавирусу, - сообщила "Комсомолке" Оксана Оздемир, организатор конкурса "Мисс Орел-2021".
Конкурс "Мисс Орел" для девушек может стать билетом на главный конкурс красоты страны "Мисс Россия". У победительницы будут все шансы побороться за звание не только самой красивой девушки региона, но и целой страны.
КОГДА? ГДЕ?
10 октября, 15.00
Фитнесклуб "Система комплекс", ул.Тургенева, 42, 3 этаж
14+