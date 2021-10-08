На 8 октября в Орловской области еще 188 случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки еще 188 человек заразились коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с ковид на 8 октября 2021 года.

Заболеваемость в регионе идет в рост, показатели достигли уровня декабря 2020 года. Всего же на Орловщине диагноз коронавирусная инфекция врачи ставили 47 453 раза.

Выписано по выздоровлению за минувший день 170 пациентов, у всех тест на коронавирус оказался отрицательным. Всего случаев выздоровления зафиксировано 44 718.

За последний день никто из пациентов не умер. А за все время мониторинга скончалось 1020 жителей Орловской области с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией.