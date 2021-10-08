Выходные в Орле будут солнечными, в ночное время ожидается мороз

Выходные в Орле будут солнечными, но в ночные часы ожидается мороз Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наступающие выходные в Орле и области порадуют жителей солнцем, правда в ночное время ожидается мороз. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 9-10 октября.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 9 октября от 0 градусов в ночные часы до +11 днем. Облачность небольшая, без осадков. Ветер с востока, скорость 2 м/с, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В воскресенье 10 октября ночные часы мороз -1 градус. Днем воздух прогреется до +12. Солнечно, малооблачно. Ветер восточного направления, 2 м/с, дождя не ожидается. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе, со второй ее половины, солнечная погода сменится пасмурной, пойдут дожди.