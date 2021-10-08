Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 16:19

Выходные в Орле будут солнечными, в ночное время ожидается мороз

Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 9-10 октября
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выходные в Орле будут солнечными, но в ночные часы ожидается мороз

Выходные в Орле будут солнечными, но в ночные часы ожидается мороз

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Наступающие выходные в Орле и области порадуют жителей солнцем, правда в ночное время ожидается мороз. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 9-10 октября.

Как передает Росгидрометцентр, в субботу 9 октября от 0 градусов в ночные часы до +11 днем. Облачность небольшая, без осадков. Ветер с востока, скорость 2 м/с, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В воскресенье 10 октября ночные часы мороз -1 градус. Днем воздух прогреется до +12. Солнечно, малооблачно. Ветер восточного направления, 2 м/с, дождя не ожидается. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе, со второй ее половины, солнечная погода сменится пасмурной, пойдут дожди.