Валерия Клычкова стала попечителем Орловского социального кластера. Фото: vk.com/socklaster Фото: соцсети

Супруга губернатора Орловской области стала попечителем регионального социального кластера. Валерия Клычкова будет участвовать в социальных проектах.

Информация об этом появилась на официальной странице Орловского социального кластера. Отмечается, что Валерия, как многодетная мама, всегда мечтала реализоваться в благотворительности, связанной с помощью детям.

- Валерия согласилась стать попечителем Орловского социального кластера. За чашечкой чая мы обсудили будущие проекты и совместную работу. А главное, убедились в полном пересечении ценностных ориентиров и желании помогать детям, - гласит сообщение.

Орловский социальный кластер создан для объединения организаций, которые помогают семьям.