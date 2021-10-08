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Общество8 октября 2021 15:03

На Рощинской в Орле появится новая остановка

Павильон установят у спорткомплекса "Сталь"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На Рощинской строят площадку для остановки, затем установят павильон. Фото: пресс-служба администрации Орла

На Рощинской строят площадку для остановки, затем установят павильон. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на улице Рощинской появится новая остановка. Павильон установят возле спортивного комплекса "Сталь".

Как сообщили в горадминистрации, остановку оборудует перевозчик, обслуживающий автобусный маршрут в этом районе. Делают ее по просьбе жителей.

- Заездной карман есть, нужно дооборудовать посадочную площадку и остановочный павильон. Работы финансируются за счет собственных средств перевозчика, - пояснили в пресс-службе мэрии Орла.

Монтаж, по планам, завершат в течение нескольких дней, на будущей недели горожане смогут пользоваться полноценной остановкой общественного транспорта.