Жителей Орла проверили на соблюдение масочного режима в транспорте

Фото: пресс-служба администрации Орла

Жителей Орла проверяют на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Нарушителям придется раскошелиться на штраф.

Рейды проводят сотрудники управления по безопасности мэрии и полицейские. Проверяют как пассажиров,так и водителей.

- За день на пассажиров и водителей составлено 14 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

В Орловской области ограничений по коронавирусу, в том числе и обязательное ношение масок в общественных местах, продлен до 31 октября 2021.